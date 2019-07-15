В Казахстане снизилась выработка электроэнергии

CA-NEWS (KZ) - После многолетнего роста показатели электроэнергетики уходят в минус: выработка по итогам пяти месяцев снизилась в сравнении с прошлогодними показателями сразу на 5%, сообщает «EnergyProm.kz».

Показательно, что потребление электроэнергии при этом идёт вразрез с динамикой спада: зафиксирован рост на 1%.

По данным комитета по статистике МНЭ РК, производство электроэнергии за январь–май текущего года составило 44,3 млрд кВт/ч – на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46,7 млрд кВт/ч).

В стоимостном выражении производство, передача и распределение электроэнергии составили $1,2 млрд против $1,36 млрд годом ранее.

В целом за январь–декабрь 2018 года выработка электроэнергии составила 107,1 млрд кВт/ч (годом ранее – 103,1 млрд кВт/ч).

По данным Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности, производство электроэнергии составило 44,1 млрд кВт/ч – на 5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (46,4 млрд кВт/ч). Данные незначительно отличаются от данных Комитета по статистике МНЭ РК.

По типам электрических станций наибольший объём выработки приходится на тепловые и газотурбинные электростанции: 39,7 млрд кВт/ч. Их доля составила 89,9% (годом ранее – 42 млрд кВт/ч, или 90,5%).

Гидроэлектростанциями было произведено 4 млрд кВт/ч электроэнергии, или 9,1% от общего объёма (годом ранее – 4,2 млрд кВт/ч, или 9%). Объём производства возобновляемыми источниками электроэнергии составил 433,4 млн кВт/ч (годом ранее – 262,8 млрд кВт/ч).

В Алматинской области введут в эксплуатацию две ГЭС общей мощностью 13 МВт. Компания «Baskan Power» планирует завершить их строительство в 2020 году, сообщает областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Стоимость строительства Верхне-Басканской ГЭС-2 – $10,4 млн. Её мощность составит 8,8 МВт.

Верхне-Басканская ГЭС-3 обойдётся в $8,8 млн. Её мощность – 4,2 МВт. Напомним, Верхне-Басканская ГЭС-1 была введена в 2015 году.

В свою очередь, потребление электроэнергии выросло на 0,8% за год и составило 44,1 млрд кВт/ч. В аналогичном периоде прошлого года потребление электроэнергии составляло 43,7 млрд кВт/ч.

Больше всего потребления электрической энергии приходится на Павлодарскую область: 8 млрд кВт/ч (годом ранее – 8,2 млрд кВт/ч). Также в ТОП-3 вошли Карагандинская и Алматинская области – 7,6 млрд и 4,7 млрд кВт/ч.

⇳

В целом за 2018 год потребление электроэнергии составило 103 млрд кВт/ч. Об этом рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

«За последние десять лет мы видим значительный прирост в показателе электропотребления. Так, за период с 2008 по 2018 годы прирост полного электропотребления в стране, составил 28% или 22,6 млрд кВт/ч – с 80,6 млрд кВт/ч в 2008 до 103,2 млрд кВт/ч в 2018 году», – отметил он.

По словам К. Бозумбаева, увеличение обёмов потребления электроэнергии в период с 2008 по 2018 годы происходило на фоне «достаточно высоких темпов роста экономики».