В Казахстане до конца текущего года утвердят новую программу образования

CA-NEWS (KZ) - Новую государственную программу в сфере образования и науки планируется утвердить до конца текущего года, передает Zakon.kz со ссылкой на премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

По словам премьер-министра, новая госпрограмма развития образования и науки будет действовать до 2025 года. В её рамках будет решена проблема трехсменных школ.

Всего планируется строительство 500 школ, более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования.

Также, по его словам, в 2021 году будет обеспечен полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны.

При этом особое внимание уделят улучшению качества образования в малокомплектных школах, снижению разрыва между сельскими и городскими школами.

Аскар Мамин добавил, что для большей ориентации технического образования на нужды экономики начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям.

«В 390 колледжах будут внедрены международные стандарты WorldSkills и модульные программы. Кроме того, будет проведена оптимизация и профилизация существующей сети колледжей под потребности рынка. Для обеспечения местами в общежитиях к концу 2022 года будет введено в эксплуатацию 75 тыс. мест, уже в текущем году вводим 8 тыс. мест», – сказал Мамин.

Он также сообщил, что с 1 сентября текущего года на 30% будет увеличена стипендия учащихся по рабочим специальностям ТИПО, с охватом более 122 тысяч учащихся.

Для поступления в вузы детей из малообеспеченных и многодетных семей выделят дополнительно 5 тысяч целевых государственных образовательных грантов.