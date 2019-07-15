Гражданин Узбекистана и двое полицейских погибли в ДТП в Казахстане

CA-NEWS (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана в Алматы (Казахстан), 13 июля 2019 года на автомобильной трассе Алматы - Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины, в которой находились двое сотрудников полиции и пассажиры - 6 граждан Узбекистана.

В результате ДТП погибли двое полицейских и гражданин Узбекистана Ф.А. Пятеро узбекских граждан, получивших травмы, после оказания первой необходимой медицинской помощи не нуждаются в госпитализации.

Генконсульством ситуация взята на контроль.