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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана и двое полицейских погибли в ДТП в Казахстане

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Алматы (Казахстан), 13 июля 2019 года на автомобильной трассе Алматы - Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины, в которой находились двое сотрудников полиции и пассажиры - 6 граждан Узбекистана.

В результате ДТП погибли двое полицейских и гражданин Узбекистана Ф.А. Пятеро узбекских граждан, получивших травмы, после оказания первой необходимой медицинской помощи не нуждаются в госпитализации.

Генконсульством ситуация взята на контроль.

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