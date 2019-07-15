В Душанбе прибывает премьер-министр Южной Кореи

- Таджикистан, политика
- 11:53, 15 июля 2019
- Просмотров: 594
CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр республики Корея (Южная Корея) Ли Нак Ён прибывает сегодня, 15 июля с официальным визитом в Душанбе, передает Avesta.
Как ранее сообщалось, Таджикистан премьер-министр Южной Кореи посетит по приглашению премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.
В рамках официального визита, премьер-министра Республики Корея примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром РТ Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, а также встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.
В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двустороннего таджикско-корейского сотрудничества в различных сферах, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
По итогам визита будет подписано несколько соглашений.