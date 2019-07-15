В Душанбе прибывает премьер-министр Южной Кореи

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр республики Корея (Южная Корея) Ли Нак Ён прибывает сегодня, 15 июля с официальным визитом в Душанбе, передает Avesta.



Как ранее сообщалось, Таджикистан премьер-министр Южной Кореи посетит по приглашению премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

В рамках официального визита, премьер-министра Республики Корея примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром РТ Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, а также встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.

В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двустороннего таджикско-корейского сотрудничества в различных сферах, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам визита будет подписано несколько соглашений.