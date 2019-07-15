Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву. Об этом стало известно 15 июля на расширенном заседании правительства, передает Zakon.kz.

«Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор», – сказал Токаев.

Справка

Нурлан Ермекбаев – государственный деятель Казахстана, чрезвычайный и полномочный Посол, кандидат политических наук.

Министр обороны РК с 7 августа 2018 года, воинское звание – генерал-майор.

Родился 1 января 1963 года в Шымкенте в Южно-Казахстанской области.

С 1980 по 1981 учился на факультете химического машиностроения Московского института химического машиностроения (машины и технология переработки полимеров в изделия и детали).

Весной 1981 года был призван в Вооружённые Силы СССР и принят в Военный Краснознамённый институт МО СССР (Восточный факультет).

В 1986 году с отличием окончил Военный Краснознамённый институт МО СССР, получив специальность «офицер со знанием китайского и английского языков».

С 1986 по 1991 в Вооружённых силах Советского Союза проходил воинскую службу на офицерских должностях в Ошской области Кыргызской ССР, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях Казахской ССР.

С 1996 до 2001 года на руководящей работе в бизнес-структурах, возглавлял представительство ОАО «Народный банк Казахстана» в Пекине.

В 2004–2007 годах руководил вновь созданным центром внешней политики Администрации президента РК, был советником президента РК.

C 2007 до 2010 года являлся замминистра иностранных дел.

В период с 2012 по 2014 возглавлял посольства Казахстана в КНР, а также Вьетнаме, КНДР (по совместительству).

С 2014 по 2016 годы работал помощником президента – секретарём Совета безопасности.

В 2016 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (после резонансных террористических актов в Актобе и Алматы) создал специальное Министерство по делам религий и гражданского общества, и возглавил его Нурлан Ермекбаев.

В начале августа 2018 года назначен министром обороны Казахстана.

18 марта 2019 года по указу президента получил звание генерал-майора.