Замглавы джамоата Эсанбой задержан по подозрению в коррупции

CA-NEWS (TJ) - Заместитель главы сельского джамоата Эсанбой района Рудаки Бахтиер Бобобеков был задержан сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки, пишет информагентство «Avesta».

Как сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства, в Агентство по борьбе с коррупцией обратился гражданин «А», попросивший принять законные меры в отношении Бахтиера Бобобекова.

Отмечается, что гражданин «А» обратился к замглавы сельского джамоата Эсанбой, чтобы получить земельный участок в 0,16 га. За внесение его в список нуждающихся в земле Б. Бобобеков потребовал 10 тыс. сомони.

В конце апреля текущего года Бобобеков получил первую половину указанной суммы в размере 5 тыс. сомони. При получении оставшихся 5 тыс. сомони он был задержан оперативниками Агентства.

В отношении Бахтиера Бобобекова возбуждено уголовное дело по статье 319 (Получение взятки), ведется следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.