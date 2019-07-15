На базе «Барки точик» созданы два новых акционерных общества

CA-NEWS (TJ) - Шарифбек Шарифзода, сотрудник Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, в беседе с Радио Озоди отметил, что десять лет назад правительство страны начало реформирование энергетической отрасли и в мае прошлого года постановило разделить «Барки точик» на три самостоятельные компании – генерирующая, передающая и распределяющая. «Реструктуризация почти завершена. Новые акционерные общества - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети» пока будут находиться в составе «Барки точик», но впоследствии они превратятся в самостоятельные компании», - сообщил Шарифзода.

Реструктуризация, по словам экспертов, может стать спасательным кругом для энергохолдинга «Барки точик», совокупная задолженность которого на сегодняшний день превышает 23 миллиардов сомони (более $2,4 млрд.).

Процесс реструктуризации "Барки точик" начался еще в 2012 году. Для реализации плана индивидуальной реструктуризации ОАХК «Барки точик» была привлечена международная консалтинговая компания Corporate Solutions. Правительство Таджикистана планировало еще до конца 2018 года создать на базе компании два новых акционерных общества - "Передающие электрические сети" и "Распределительные электрические сети", которые должны работать самостоятельно,

Энергохолдинг «Барки точик» является держателем переданного правительством Таджикистана пакета акций компаний, действующих в области электроэнергетики, и осуществляет право владения, пользования, распоряжения имуществом предприятий и учреждений, переданных ему в управление. На сайте компании указывается, что в ее состав входят, в частности, Душанбинская ТЭЦ, каскад ГЭС на реке Вахш (Нурекская, Байпазинская, Головная, Перепадная, Центральная), Варзобский каскад ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, Хазара-1 и Хазара-2), Кайроккумская ГЭС и другие. Энергохолдинг и его активы являются национальной собственностью Таджикистана. «Барки точик» также осуществляет экспорт электроэнергии в соседние страны.

По словам специалистов в Таджикистане уже имеется опыт реструктуризации в этой отрасли. С 2002 года энергетической системой Горно-Бадахшанской автономной области управляет частная компания «Памир Энерджи», которая получила на основе концессии с правительством полуразрушенную систему, превратив ее в весьма успешное предприятие, отмечают они.

Однако, по словам специалистов, для того, чтобы реструктуризация энергохолдинга «Барки точик» стала действительно «спасательным» кругом», властям необходимо действовать более решительно. «Прежде всего, нужно очистить эту систему от дилетантов и случайных людей», говорит Гуломиддин Сайфиддинов, таджикский эксперт и бывший сотрудник энергохолдинга "Барки Точик". Второе условие, по его словам, борьба с коррупцией в самой компании.

Саидмухиддин Дустмухаммадиён, таджикский журналист и эксперт, считает, что главная беда «Барки точик» - неумелое управление энергохолдингом. «Несмотря на то, что реструктуризация энергохолдинга произошла по требованию международных финансовых организаций, она опять принесет немалые выгоды тем, кто уже 15 лет считают себя хозяевами этого государственного предприятия», - говорит он.

Анатолий Колесниченко, специалист с 30-летним стажем в области энергетической отрасли, ранее в беседе с Радио Озоди заявил указал на непрозрачность деятельности компании «Барки точик»: «Но ни в одном отчете или исследовании этого банка я не прочитал обоснованную расчетами себестоимость производства одного киловатта электроэнергии. А тем цифрам, которые приводит «Барки Точик», я не могу доверять, так как деятельность этой организации непрозрачна. И если финансовая отчетность организации не прозрачна и «имеет место существенная неопределенность», то на каком основании международная организация требует повысить тарифы за электроэнергию», - утверждает эксперт.

Анатолий Колесниченко привел в пример деятельность компании "Памир Энерджи", «отчеты которой прозрачны и которая имеет хорошие бухгалтерский учет и финансовую отчетность» и которая обеспечивает электроэнергией примерно 200 000 человек – 90 процентов поставок в этом регионе.