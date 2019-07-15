Глава Узбекистана встретился с послом Афганистана

CA-NEWS (UZ) - 15 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с послом Афганистана Ахмадом Холидом Элмий.

Принимая копии верительных грамот, министр тепло приветствовал Посла и выразил уверенность, что совместными усилиями узбекско-афганские связи будут укрепляться и расширяться, сообщила пресс-служба МИДа.

Во время состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании политического, торгово-экономических, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества и участии Узбекистана в реализации инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане.

Отдельное внимание было уделено процессам мирного урегулирования многолетнего конфликта в Афганистане.

На встрече также состоялся обмен мнениями по повестке дня и графику предстоящих совместных мероприятий, в том числе первого заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в г.Ташкенте.