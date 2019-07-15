В ВОЗ пытаются привлечь внимание к проблеме «игрового расстройства»

CA-NEWS (CA) - Для того, чтобы решить проблему «игрового расстройства», сначала необходимо дать ему четкое определение, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты пытаются привлечь внимание международного сообщества к этому заболеванию нового времени. Они, в частности, внесли игровое расстройство в обновленный перечень Международной классификации болезней, передает служба новостей ООН.



В ВОЗ сообщают, что в Японии уже несколько лет действует более 80 программ по борьбе с интернет-зависимостью. По словам доктора Хигучи, который возглавляет Центр по лечению зависимостей в префектуре Канагава, число пациентов, страдающих игровым расстройством, неуклонно растет.

«В настоящее время у нас наблюдается 269 пациентов, страдающих интернет-зависимостью. У 241 из них – игровое расстройство, 215 пациентов – мужчины», – говорит Хигучи.

Люди, страдающие игровым расстройством, как правило, не могут ограничивать себя во времени, а иногда продолжают играть даже после того, как зависимость приводит к крайне негативным последствиям – таким, как потеря работы или отчисление из учебного заведения. По разным оценкам, игровым расстройством той или иной степени могут страдать от 1 процента до 10 процентов населения Европы и Северной Америки.

«Уровень распространенности этого расстройства практически не зависит от географического региона», — отмечает специалист ВОЗ Владимир Позняк. «Точные масштабы и характерные особенности этой проблемы пока не определены», – добавляет он.

На сегодняшний день работе врачей препятствует отсутствие консенсуса в отношении основных симптомов и особенностей игрового расстройства.

«Отсутствие четкого определения игрового расстройства не только осложняет разработку надлежащих методов лечения и политики общественного здравоохранения, но также препятствует эффективному мониторингу и наблюдению», – говорит д-р Хигучи.

Лечить пациентов с игровой зависимостью крайне сложно еще и из-за повсеместности интернета, отмечают специалисты. В центре, который возглавляет доктор Хигучи, используют когнитивно-поведенческую терапию в сочетании с занятиями по развитию социальных навыков и повышению уровня физической активности.

Согласно новой версии Международной классификации болезней, представленной ВОЗ в конце мая, диагноз «игровое расстройство» ставится тем лицам, которые в течение 12 месяцев не контролируют свое игровое поведение, ставят игры превыше других интересов и видов деятельности и продолжают играть, несмотря на негативные последствия.