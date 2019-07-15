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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане земля иностранцам продаваться не будет, - Токаев

CA-NEWS (KZ) -  «Иностранцам земля в Казахстане продаваться не будет», - сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 15 июля, передает Zakon.kz.

- Правительство приступило к мониторингу рационального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения. В связи с завершением моратория норм земельного кодекса в 2021 мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь, депутаты парламента, общественность выскажется по этому вопросу. Что касается иностранцев, то земля продаваться им не будет, - сказал Токаев.

По его словам, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

- Проведенная инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн га неиспользованных площадей. Это только часть проблемы. Поручаю правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра. Земля – главный фактор производства. Без эффективности в этом вопросе нам село не развить. Мы понимаем, что это сложно, здесь нужно слаженное взаимодействие министерства сельского хозяйства и Министерства цифрового развития. Важно завершить эту работу до конца следующего года. То есть нужно все оцифровать, - отметил президент Казахстана.

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