В Исфаре ожидается встреча президентов Таджикистана и Кыргызстана по приграничным вопросам, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - В Исфаре пройдут переговоры президента Таджикистана Эмомали Рахмона со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, сообщил 15 июля Радио Озоди источник в администрации города Исфары. Рабочая поездка президента Рахмона в Исфару состоится 20-25 июля. После переговоров Эмомали Рахмон встретится с жителями села Ворух.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Исфару посетит сельсовет Ворух, где часто возникают конфликты с жителями Кыргызстана из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Последний раз Эмомали Рахмон побывал в Ворухе в 1993 году, говорится в статье.

Мехринисо Рахматова, председатель сельсовета Ворух, в беседе с Радио Озоди сообщила, что местные жители усердно готовятся к встрече с главой Таджикистана. «Мы заняты покраской фасадов домов и асфальтированием дорог. Люди с нетерпением ждут визита президента. Надеемся, что все вопросы будут решены положительно», - сказала она.

Жители сельсовета Ворух выразили надежду, что поездка Эмомали Рахмона поставит точку конфликтам, которые происходят с соседями-кыргызами из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий.

После распада Советского Союза две республики так и не завершили до конца раздел границ. Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации между Таджикистаном и Кыргызстаном не может прийти к согласию по поводу четкого определения линии границы из—за того, что Таджикистан предлагает работать с документами и картами 1924—1927 годов, Кыргызстан же предлагает использовать карты двусторонних комиссий периода 1958—1959 и 1989 годов. На картах начала 1920-х годов Ворух находится внутри границ Таджикской Советской Социалистической Республики, однако на картах 1950-х годов Ворух является анклавом Кыргызстана.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы может быть также причиной конфликтов приграничных поселений. На не демаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

Жители Воруха сетуют, что в случае конфликта соседи закрывают автотрассу Исфара — Ворух, которая пересекает кыргызские села Яккаурук и Ак-сай. Жители Воруха еще в 2014 году просили членов межправительственной комиссии по демаркации и делимитации от Таджикистана поднять во время переговоров с кыргызской стороной вопрос о выделении коридора на территории села Ак-сай Баткенского района — участка земли шириной 600 метров и длиной 3 километра. По словам местных жителей, власти Таджикистана могли бы передать эквивалентную площадь территории Таджикистана на другом месте, устраивающем кыргызскою сторону. В случае такого обмена Ворух перестал бы быть анклавом, говорят они.