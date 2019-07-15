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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В вузы Узбекистана сдали документы около 1 миллиона абитуриентов
Предыстория: В Узбекистане приостановили прием документов в некоторые вузы

CA-NEWS (UZ) -  Количество абитуриентов, поступающих в вузы Узбекистана, к 14 июля превысило 960 000.

По данным Государственного центра тестирования, 672 016 абитуриентов сдали документы в вузы на дневное отделение, 11 947 - на вечернее и 27 6 880 - на бакалавриат.

Наибольшее количество заявителей (65605) было зафиксировано в Самаркандском государственном университете. Далее следует Андижанский государственный университет (41832) и Каршинский государственный университет (40538).

Наиболее популярными являются направления «Начальное образование и спортивно-воспитательная работа», а также «Дошкольное образование» и «Физическая культура».

Ранее сообщалось, что во всех приемных комиссиях страны наблюдаются очереди и давки из желающих сдать документы на поступление в вузы.

Напомним, что в этом году согласно новому порядку поступления в вузы, узбекским абитуриентам предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.

В 2018 году в высшие образовательные учреждения Узбекистана приняли 675 тысяч 49 заявлений абитуриентов, что ниже на 54,89 тысячи, или 7,5%, чем в 2017 году.

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