В вузы Узбекистана сдали документы около 1 миллиона абитуриентов

CA-NEWS (UZ) - Количество абитуриентов, поступающих в вузы Узбекистана, к 14 июля превысило 960 000.

По данным Государственного центра тестирования, 672 016 абитуриентов сдали документы в вузы на дневное отделение, 11 947 - на вечернее и 27 6 880 - на бакалавриат.

Наибольшее количество заявителей (65605) было зафиксировано в Самаркандском государственном университете. Далее следует Андижанский государственный университет (41832) и Каршинский государственный университет (40538).

Наиболее популярными являются направления «Начальное образование и спортивно-воспитательная работа», а также «Дошкольное образование» и «Физическая культура».

Ранее сообщалось, что во всех приемных комиссиях страны наблюдаются очереди и давки из желающих сдать документы на поступление в вузы.

Напомним, что в этом году согласно новому порядку поступления в вузы, узбекским абитуриентам предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.

В 2018 году в высшие образовательные учреждения Узбекистана приняли 675 тысяч 49 заявлений абитуриентов, что ниже на 54,89 тысячи, или 7,5%, чем в 2017 году.



