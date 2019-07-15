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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На трассе Алматы – Нур-Султан произошла автоавария – погиб ребенок

CA-NEWS (KZ) -  Смертельное ДТП произошло на 246 км трассы Алматы – Екатеринбург (участок Алматы – Нур-Султан), передает Zakon.kz.

По сообщению очевидцев, Mercedes-Benz 190 двигался в сторону Алматы, пока по неизвестной причине водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в лог. Там машина несколько раз перевернулась и встала на колеса.

Очевидцы вызвали скорую. В машине ехала семья: отец, мать и пятеро детей. В результате аварии 11-летняя девочка скончалась на месте до приезда медиков.

Остальных участников аварии доставили в ближайшее медучреждение. Они получили ушибы и ссадины, госпитализация никому не понадобилась.

Выяснять причины ДТП будут дознаватели региона.

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