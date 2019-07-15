В Ашхабаде состоялась презентация проекта жилого массива на 100 тыс. человек

CA-NEWS (TM) - В хякимлике Ашхабада состоялась презентация проекта жилого массива с высотными домами, где будут проживать более чем 100 тысяч человек. Об этом пишет информагентство «Золотой Век Туркменистан».

На заседании участвовали руководители и специалисты профильных структур, представители частного сектора, иностранных компаний, а также преподаватели и студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Государственного энергетического института, Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций и Государственной академии художеств.

Общая площадь проекта составляет 744 гектара. В целом, весь район рассчитан на проживание более 107 тысяч человек.

Архитектурные проекты всех зданий и сооружений, которые будут построены на севере столицы, подготовлены хякимликом города Ашхабада и Министерством строительства и архитектуры.

Одобренный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым проект нового города, который уже получил неофициальное название «Ашхабад-сити», предусматривает строительство зданий этрапского хякимлика, четырёх средних общеобразовательных школ на три тысячи мест и столько же детских садов, способных принять более тысячи детей, а также оригинальные здания национальной консерватории и специализированной музыкальной школы имени Данатара Овезова.

Среди объектов социально-бытовой инфраструктуры – многопрофильная поликлиника, два Дома здоровья, два торгово-развлекательных центра, магазины и кафе, стадион и спортивный комплекс, центр торжеств «Toý mekany», четыре многоуровневые автостоянки.

Также запланировано строительство зданий филиалов Государственных коммерческих банков «Türkmenbaşy» и «Halkbank». В центре нового города будет построено здание «Аk öýi».

В новом жилом массиве впервые в Туркменистане будут построены здания в 30-35 этажей. В связи с этим на презентации обсудили технологии обеспечения их сейсмостойкости.

Жилой сектор включает восемь типов домов: два здания в 15 этажей на 150 квартир каждое, 42 здания в 12-15 этажей – по 54 квартиры, 12 20-этажных дома по 40 квартир, 56 домов в 21-23 этажа – по 88 квартир и 36 домов такой же этажности, но другого внешнего облика – на 136 квартир, 16 домов в 25 этажей – по 75 квартир, 4 дома в 35 этажей – по 140 квартир и 12 домов в 33-35 этажей – по 136 квартир. Все дома имеют общее стилевое решение и отличаются друг от друга дизайном фасадов, силуэтом, сочетанием пропорций.

Как отметили выступавшие на заседании, проект нового жилого массива призван превратить северную часть столицы в экономический центр с возможностями трудоустройства и бизнеса для жителей и инвесторов, обеспечить хорошо интегрированную среду для развития предпринимательства и инноваций, а с учётом прогнозируемого увеличения населения Ашхабада – стать основой для дальнейшего расширения территории города.