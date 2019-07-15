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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы консульских служб МИД стран СНГ съедутся в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Заседание консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел стран СНГ пройдет 19 июля текущего года в городе Душанбе, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

В заседании примут участие главы консульских служб МИД стран Содружества. Какие вопросы планируется обсудить на указанном заседании, не сообщается.

Консультативный совет по консульским вопросам в составе руководителей консульских служб государств СНГ был образован в 1992 году.

Предыдущее заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран Содружества был проведен в июне прошлого года в Москве

По итогам прошлогоднего заседания был подписан протокол, в котором были зафиксированы достигнутые договорённости.

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