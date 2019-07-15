270 млрд кубометров газа транспортировано по газопроводу «Центральная Азия-Китай» с момента его эксплуатации

CA-NEWS (TM) - 270 миллиардов кубометров природного газа было транспортировано газопроводом «Центральная Азия-Китай» в Китай с момента его ввода в эксплуатацию 10 лет назад, передает Avadan Haly со ссылкой на Daily China.

Трубопровод проходит по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. В настоящее время мощность ежегодной транспортировки природного газа из Центральной Азии в Китай составляет до 55 миллиардов кубометров, что является более 15 процентов годового потребления газа в Китае.

Данные «Bloomberg Intelligence» показывают, что зависимость Китая от импорта для удовлетворения внутреннего спроса на газ, как ожидается, вырастет с 57 процентов в 2017 году до 75 процентов в 2020 году. Также ожидается, что к 2020 году импорт трубопроводного газа из Центральной Азии и России в Китай достигнет 85 млрд. кубометров.

Газопровод Туркменистан-Китай является ключевым направлением экспорта газа в Центральную Азию. В настоящее время этот газопровод состоит из трех линий (A, B и C), которые доставляют газ с туркмено-узбекской границы в Китай через Узбекистан и Казахстан. Общая протяженность трубопровода, связывающего Туркменистан с 15 провинциями Китая, составляет более 9 тысяч километров и является одним из крупнейших трубопроводных проектов в мире.

После строительства планируемой линии D, которая пройдет через Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, ожидается, что объем поставок газа из Туркменистана в Китай достигнет 65 миллиардов кубометров в год.

Туркменистан обладает крупными запасами газовых ресурсов в Каспийском регионе и занимает четвертое место в мире по обоснованным запасам природного газа.