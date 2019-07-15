В Алматы произошёл массовый сбой в системе подачи электроэнергии

фото: bnews.kz

CA-NEWS (KZ) - В Алматы произошёл массовой сбой в системе подачи электричества. С 14.00 об отсутствии света сообщают жители всех восьми районов города и прилегающих районов Алматинской области, передает informburo.

Свет есть только в зданиях с генераторами электрического тока. Корреспондент informburo.kz сообщает, что светофоры не улицах не работают, на оживлённых перекрёстках из-за этого хаос.

В Департаменте полиции сообщили, что все перекрёстки находятся в режиме ручного регулирования.

"Сотрудники дорожно-патрульной полиции и специализированного батальона административной полиции перешли на ручное регулирование практически всех перекрёстков города Алматы. В первую очередь перекрыли центральные магистрали, затем второстепенные улицы. Задействовано более 400 сотрудников дорожно-патрульной полиции. Ситуация стабильная, ДТП не зафиксировано", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В управлении здравоохранения сообщили, что в медучреждениях тоже были перебои с электричеством, но все стационары оснащены генераторами. Операционные и реанимации не прекращали свою работу.

Метро в Алматы не работает с 15.00.

"Для безопасности пассажиров метрополитен отключили до устранения проблемы", – сообщили в пресс-службе метро.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что на источниках генерации электроэнергии произошла внештатная ситуация.

"Сейчас энергетики развернули резервную схему подачи электроэнергии, в некоторых районах восстановили подачу электронергии через резервную схему. Работают аварийные бригады. Восстановление электроснабжения по основной схеме ожидается через полтора часа", – сказал Ян Гирин.

В 14.50 жители города действительно стали сообщать, что в некоторых районах частично появился свет. Сообщается, что подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме.

Официальный представитель министерства Нурлыбек Женисбек сообщил, что ситуация повлияла на генерацию электроэнергии на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и каскадной ГЭС в городе Капшагай.