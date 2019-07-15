В Шымкенте мужчину убило током из-за неисправного зарядного устройства

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CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте 15 июля мужчину убило током, когда он попытался вытащить из розетки неисправное зарядное устройство для телефона. Об этом пишет «Otyrar» со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС.

«В Шымкенте 15.07.2019 г. в 02-30 поступило сообщение из Енбекшинского района. В с. Сайрам, уч.Абдуллабад, в частном жилом доме по ул. Абдуллабад б/н в комнате при взятии с розетки зарядки от телефона получил поражение электрическим током и скончался на месте гражданин 1996 г.р.», – сообщили в ведомстве.

Это первый случай поражения электротоком в этом году. В прошлом году в Шымкенте погибли 4 человека, из них 2 детей 14 и 9 лет.

Департамент по ЧС города Шымкент предупреждает об опасности электрического тока и просит граждан быть осторожными при использовании электроприборов.

При поражении током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе.

Здоровые и физически крепкие люди противостоят электричеству лучше больных и ослабленных, причем степень поражения во многом определяется состоянием человека. Пот, возбудимость или переутомление снижают сопротивляемость организма.

Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение. К постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен.

Существует порогово-ощутимый ток — 0,6-1,5 мА. Ток в 10-15 мА приводит к тому, что пострадавший уже не способен убрать руки от провода или электроприбора (неотпускающий ток).

При 50 мА повреждаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система, 100 мА (промышленный ток, к частным домам не подводящийся) вызывают остановку сердца.

Таким образом, чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела уменьшается.

При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя. Необходимо воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например, веревкой или плотной тканью.