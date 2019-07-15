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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турция занимает 2-е место по вложению прямых инвестиций в экономику Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Турция занимает 2-е место по вложению прямых инвестиций в экономику Таджикистана после Китая, сообщает «Avesta», ссылаясь на заявление посла Турции Али Рифата Кёксалы.

По его словам, объём прямых турецких инвестиций в таджикскую экономику составляет $200 млн.

Эти средства были направлены на реализацию проектов по созданию предприятий по производству безалкогольных напитков Coca-Cola, лакокрасочных изделий, мебели, сборку пассажирских автобусов и др.

По словам турецкого дипломата, в настоящее время в Таджикистане работают 90 турецких компаний. Ими реализуются 50 проектов в различных отраслях. Только сумма выполненных подрядных работ составила $600 млн.

Али Рифат Кёксал также отметил развитие туризма между двумя странами. В частности, в прошлом году Турцию посетили 41 тыс. граждан Таджикистана, а 6 тыс. граждан Турции посетили Таджикистан.

В связи с этим принято решение об увеличении количества полетов между государствами.

Согласно достигнутым договоренностям, их количество будет увеличено до 5 авиарейсов (сейчас 3/3) с каждой стороны в неделю на паритетной основе.

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