Президент Казахстана заявил о необходимости реформировать компанию «КазАгро»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости реформировать компанию «КазАгро». По его словам, убытки «КазАгро» связаны с неумелым руководством компании, поэтому следует задуматься о привлечении иностранных специалистов, сообщает издание «InformБюро».

«Считаю, что пришло время провести оценку эффективности работы крупных субъектов квазигосударственного сектора. Каждый нацхолдинг или нацкомпания должны приносить пользу гражданам. Об убытках нацкомпаний нужно забыть, как о кошмарном сне. Они должны генерировать только доходы», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что значительная часть нацкомпаний – монополисты, поэтому их доходы – это расходы бизнеса и граждан.

«Нужно принять меры в отношении «КазАгро». Это уже притча во языцех, показатель абсолютно неумелого руководства подобной структурой. Накопленный убыток «КазАгро» по итогам 2018 года составил более 120 млрд тенге. Из 672 профинансированных проектов 270 простаивают. Вопросы здесь излишни. Компания должна быть реформирована. Следует задуматься о привлечении иностранных специалистов», – отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух месяцев внести по этому вопросу конкретные предложения.

В конце мая 2019 года сенатор Нурлан Кылышбаев возмутился управлением и работой нацхолдинга «КазАгро». По его словам, компания два года терпит убытки, но тем не менее выплачивает премиальные выплаты руководителям.

Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» Ербол Карашукеев тогда сообщил, что сейчас разрабатывается стратегическая программа развития холдинга на ближайшие 10 лет.