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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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80-летний житель Узбекистана подал документы в вуз
Предыстория: В вузы Узбекистана сдали документы около 1 миллиона абитуриентов

CA-NEWS (UZ) -  Абитуриенты нынешнего года не перестают удивлять, сообщает Агентство государственных услуг Узбекистана.

80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области.

Самый возрастной абитуриент выбрал следующие направления — методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии.

Напоминаем, 15 июля последний день подачи документов для поступления в вузы.

В эти дни Центры госуслуг функционирует круглосуточно 24 часа. На сегодняшний день через ЦГУ в общей сложности для поступления в вузы зарегистрировалось 102 678 абитуриента. Из них 49 307 – выпускники 2019 года и 53 371 – выпускники предыдущих лет.

Напомним, ранее сообщалось что в вузы подали документы 78-летний и 72-летний пенсионеры.

В этом году, согласно новому порядку поступления в вузы, убрали возрастные ограничения и предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.

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