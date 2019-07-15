80-летний житель Узбекистана подал документы в вуз

CA-NEWS (UZ) - Абитуриенты нынешнего года не перестают удивлять, сообщает Агентство государственных услуг Узбекистана.



80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области.

Самый возрастной абитуриент выбрал следующие направления — методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии.

Напоминаем, 15 июля последний день подачи документов для поступления в вузы.

В эти дни Центры госуслуг функционирует круглосуточно 24 часа. На сегодняшний день через ЦГУ в общей сложности для поступления в вузы зарегистрировалось 102 678 абитуриента. Из них 49 307 – выпускники 2019 года и 53 371 – выпускники предыдущих лет.

Напомним, ранее сообщалось что в вузы подали документы 78-летний и 72-летний пенсионеры.

В этом году, согласно новому порядку поступления в вузы, убрали возрастные ограничения и предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.



