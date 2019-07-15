80-летний житель Узбекистана подал документы в вуз

- Узбекистан, общество
- 16:14, 15 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Абитуриенты нынешнего года не перестают удивлять, сообщает Агентство государственных услуг Узбекистана.
80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области.
Самый возрастной абитуриент выбрал следующие направления — методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии.
Напоминаем, 15 июля последний день подачи документов для поступления в вузы.
В эти дни Центры госуслуг функционирует круглосуточно 24 часа. На сегодняшний день через ЦГУ в общей сложности для поступления в вузы зарегистрировалось 102 678 абитуриента. Из них 49 307 – выпускники 2019 года и 53 371 – выпускники предыдущих лет.
Напомним, ранее сообщалось что в вузы подали документы 78-летний и 72-летний пенсионеры.
В этом году, согласно новому порядку поступления в вузы, убрали возрастные ограничения и предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.