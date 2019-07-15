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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан начнет экспортировать плодоовощную продукцию в Саудовскую Аравию

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 14 июля, в Ташкент прибыла делегация Ajlan Bros Holding Group (Саудовская Аравия) во главе с председателем шейхом Мухаммадом бин Абдулазизом аль-Ажланом, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Программой пребывания в Ташкенте руководства Ajlan Bros предусмотрены встречи в Кабинете Министров Узбекистана, c руководством министерств инвестиций и внешней торговли, сельского хозяйства, ассоциации Узтекстильпром, компании Узбекозиковкатхолдинг, хокимами Андижанской и Наманганской областей и другими потенциальными партнерами.

Ожидается, что по итогам визита будут достигнуты договоренности по конкретным инвестиционным проектам и экспорту узбекской плодоовощной продукции в Саудовскую Аравию и другие соседние страны.

По информации посольства Узбекистана в Саудовской Аравии, Ajlan Bros является одной из ведущих компаний в области производства классической арабской мужской одежды, имеет 45 филиалов и 200 оптовых пунктов, в том числе в других арабских государствах.

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