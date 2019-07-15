Копии писем великих монгольских ханов переданы МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) - Посол Монголии в Италии Ц.Жамбалдорж официально передал министру внешних связей страны Дамдины Цогтбаатару копии 8 исторических писем Великих монгольских ханов 13 века, написанных Римским папам тех времён и хранившихся в секретном архиве Ватикана, передает Mongolnow.



В результате 2 лет работы Посла Ц.Жамбалдоржа и сотрудников Посольства Монголии в Риме 16 мая этого года им удалось получить оригиналы этих исторических документов.

Копии писем Великих монгольских ханов будут храниться в Музее дипломатической службы.