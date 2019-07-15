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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Копии писем великих монгольских ханов переданы МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Посол Монголии в Италии Ц.Жамбалдорж официально передал министру внешних связей страны Дамдины Цогтбаатару копии 8 исторических писем Великих монгольских ханов 13 века, написанных Римским папам тех времён и хранившихся в секретном архиве Ватикана, передает Mongolnow.

В результате 2 лет работы Посла Ц.Жамбалдоржа и сотрудников Посольства Монголии в Риме 16 мая этого года им удалось получить оригиналы этих исторических документов.

Копии писем Великих монгольских ханов будут храниться в Музее дипломатической службы.

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