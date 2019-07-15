Житель Таджикистана задержан в российском аэропорту с $52 тысячами

- Таджикистан, происшествия
- 17:14, 15 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Во время досмотра пассажиров рейса Екатеринбург-Худжанд в аэропорту Кольцово города Екатеринбург задержан пассажир, который хотел провезти 3 миллиона 275 тысяч рублей наличными (около $52 тыс).
По законам России, сумма, превышающая 10 тысяч долларов, должна быть задекларирована, задержанный житель Таджикистана пытался пройти через «зеленый коридор». В его отношении возбуждено уголовное дело. Уроженцу Таджикистана за контрабанду грозит от крупного штрафа до двух лет ограничения свободы, обнаруженную сумму денег могут также конфисковать, сообщает Авеста.Пассажир не смог объяснить откуда у него такая сумма денег, где и кем он работает. В его отношении завели уголовное дело по статье за контрабанду наличных средств. Ему грозит наказание от крупного штрафа до ограничения свободы на 2 года с конфискацией обнаруженной суммы денег.
Задержание граждан Таджикистана с крупными суммами наличных денег обычно случаются в разгар сезона возвращения таджикских трудовых мигрантов из России на родину, отмечает издание.