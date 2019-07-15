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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Таджикистана задержан в российском аэропорту с $52 тысячами

CA-NEWS (TJ) -  Во время досмотра пассажиров рейса Екатеринбург-Худжанд в аэропорту Кольцово города Екатеринбург задержан пассажир, который хотел провезти 3 миллиона 275 тысяч рублей наличными (около $52 тыс).

По законам России, сумма, превышающая 10 тысяч долларов, должна быть задекларирована, задержанный житель Таджикистана пытался пройти через «зеленый коридор». В его отношении возбуждено уголовное дело. Уроженцу Таджикистана за контрабанду грозит от крупного штрафа до двух лет ограничения свободы, обнаруженную сумму денег могут также конфисковать, сообщает Авеста.

Пассажир не смог объяснить откуда у него такая сумма денег, где и кем он работает. В его отношении завели уголовное дело по статье за контрабанду наличных средств. Ему грозит наказание от крупного штрафа до ограничения свободы на 2 года с конфискацией обнаруженной суммы денег.

Задержание граждан Таджикистана с крупными суммами наличных денег обычно случаются в разгар сезона возвращения таджикских трудовых мигрантов из России на родину, отмечает издание.

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