Глава СГБ Абдусалом Азизов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана

- Узбекистан, спорт
- 17:46, 15 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 15 июля, в Ташкенте прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Ассоциации футбола Узбекистана.
В ходе конференции стало известно, что Ачилбай Раматов покинул свой пост по собственному желанию. В связи с этим, был избран новый президент ассоциации: единогласным решением делегатов, им стал Азизов Абдусалом Абдумавлонович - экс-глава МВД и Минобороны, а ныне - председатель СГБ.
Кроме того, Равшан Ирматов избран первым вице-президентом, а Мухиддин Жураев - вице-президентом АФУ, сообщает ИА Uzreport.
Напомним, что исполнявшие обязанности вице-президентов АФУ Умид Ахматджанов, Пулат Бабажанов и Шерзод Ташматов в июне написали заявления об уходе со своих постов.
Кроме того, Генеральным секретарем АФУ был назначен Аваз Максумов.