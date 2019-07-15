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  15 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава СГБ Абдусалом Азизов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана
Абдусалом Азизов (справа)
Абдусалом Азизов (справа)

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 15 июля, в Ташкенте прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Ассоциации футбола Узбекистана.

В ходе конференции стало известно, что Ачилбай Раматов покинул свой пост по собственному желанию. В связи с этим, был избран новый президент ассоциации: единогласным решением делегатов, им стал Азизов Абдусалом Абдумавлонович - экс-глава МВД и Минобороны, а ныне - председатель СГБ.

Кроме того, Равшан Ирматов избран первым вице-президентом, а Мухиддин Жураев - вице-президентом АФУ, сообщает ИА Uzreport.

Напомним, что исполнявшие обязанности вице-президентов АФУ Умид Ахматджанов, Пулат Бабажанов и Шерзод Ташматов в июне написали заявления об уходе со своих постов.

Кроме того, Генеральным секретарем АФУ был назначен Аваз Максумов.

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