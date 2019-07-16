Казахстан электроэнергией компенсирует Таджикистану получение дополнительной воды

CA-NEWS (KZ) - Казахстан компенсирует получение дополнительной воды из реки Сирдарья в Таджикистане электроэнергией. Как сообщил накануне на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, согласно ранее достигнутым договоренностям между двумя странами за дополнительную воду, пропускаемую из Кайракумского водохранилища в июле августе казахская сторона вернет Таджикистану 14 млн. кВт/ч электроэнергии в сентябре, когда снижается уровень поступления воды в указанное водохранилище, передает Авеста.

По словам главы таджикского Минэнерго, согласно ранее достигнутым договоренностям между Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном, из Кайраккумского водохранилища для нужд Узбекистана и Казахстана в июле выбрасывается дополнительная вода в объеме 230 кубометров в секунду.

Порядка 150 кубометров из указанного объема идет на нужды Узбекистана и 80 куб.м для Казахстана. В первой декаде августа этот показатель составит 100 кубометров (с) для Узбекистана и 80 куб.м для Казахстана. Во второй половине августа этот показатель для Казахстана снизится на 20 кубометров.

В Минэнерго также сообщили, что в качестве компенсации за воду Казахстан вернет Таджикистану 14 млн. кВт/ч электроэнергии в сентябре, когда уровень поступления воды в Кайракумское водохранилище снижается.

В свою очередь Узбекистан и Кыргызстан согласовали сотрудничество в водном вопросе, таким образом, чтобы обеспечить поступление 300 кубометров воды в секунду в Кайракумское водохранилище.

У.Усмонзода также отметил, что Таджикистан ежедневно экспортирует в соседний Узбекистан по 10-12 млн. кВт/ч электроэнергии по южному направлению и получает из Узбекистана до 1,4 млн. кВт/ч по северному направлению.

Узбекская электроэнергия используется для функционирования насосных станций Зафарабадского района в поливной сезон.