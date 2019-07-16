В ООН призывают привлекать женщин к участию в общественной жизни, в том числе в роли руководителей

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CA-NEWS (CA) - Только в 42 процентах стран мира женщины обладают равными с мужчинами правами на владение землей, лишь в 60 процентах государств они имеют такой же доступ к финансовым услугам, как их соотечественники мужского пола. Об этом напомнила Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, открывая мероприятие, посвященное вопросам гендерного равноправия и участию женщин в общественной жизни, в том числе в качестве руководителей, передает служба новостей ООН.



Только в 42 процентах стран мира женщины обладают равными с мужчинами правами на владение землей, лишь в 60 процентах государств они имеют такой же доступ к финансовым услугам, как их соотечественники мужского пола. Об этом напомнила Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, открывая мероприятие, посвященное вопросам гендерного равноправия и участию женщин в общественной жизни, в том числе в качестве руководителей.

По словам Председателя Генассамблеи, жительницы сельских районов, инвалиды, представительницы коренных народов и пожилые женщины подвергаются еще большей дискриминации, чем остальные. «Ни одна страна в мире не достигла полного гендерного равноправия», – подчеркнула Председатель Генассамблеи. При этом она отметила, что участие женщин в общественной жизни оказывает положительное влияние на состояние экономики и все другие сферы.

Согласно статистике, которую привела Мария Фернанда Эспиноса, каждый год обучения женщин детородного возраста позволяет на десять процентов снизить показатели детской смертности. «Это всего лишь один показатель позитивных изменений, к которым приводит расширение возможностей женщин», – добавила она.

Она призвала лидеров стран мир присоединиться к инициативе, которая предусматривает выдвижение женщин на руководящие посты. Проект был запущен на встрече по вопросам женского равноправия, которая состоялась в марте этого года. «Мы знаем, что нужно делать, чтобы расширять возможности девочек и женщин, – сказала Эспиноса. – У нас есть Повестка дня на период до 2030 года и Пекинская декларация и Платформа действий […]. Все что нам нужно сегодня – это политическая воля».

Она выразила надежду на то, что сегодняшняя дискуссия в ООН поможет продвинуться на пути реализации международных документов в области женского равноправия, напомнив, что в следующем году в мире отметят 25-ю годовщину со дня принятия Пекинской платформы действий. Она была принята на Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, которая состоялась в сентябре 1995 года в Пекине.