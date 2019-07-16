Более 820 миллионов человек в мире голодают - ООН

CA-NEWS (UZ) - По оценкам, в 2018 году 820 миллионов человек не имели доступа к достаточному количеству продовольствия по сравнению с 811 миллионами в предыдущем году, то есть голод растет на протяжении третьего года подряд. Это свидетельствует об огромных препятствиях, стоящих на пути к достижению цели устойчивого развития по искоренению голода к 2030 году, говорится в новом выпуске ежегодного доклада «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире», опубликованном сегодня.

Согласно докладу, темпы прогресса в снижении вдвое количества детей, отстающих в росте, и в сокращении числа детей, рожденных с низкой массой тела, слишком медленные, что также отодвигает от нас цель по улучшению питания в рамках ЦУР 2 (Целей в области устойчивого развития).

Одновременно с этим во всех регионах продолжают расти избыточный вес и ожирение, особенно среди детей школьного возраста и взрослых.

Вероятность столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности выше среди женщин, чем среди мужчин на всех континентах, причем самый большой разрыв наблюдается в Латинской Америке.

«Наши действия по борьбе с этими тревожными тенденциями должны быть более решительными, не только с точки зрения масштабов, но и с точки зрения межсекторального сотрудничества», - призвали в своем совместном предисловии к докладу руководители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество голодающих (более 500 миллионов) проживают в Азии, в основном в странах Южной Азии. Совместно на Африку и Азию приходится наибольшая доля всех форм неполноценного питания, на них приходится более девяти из десяти всех детей с задержкой роста и более девяти из десяти всех детей, страдающих истощением, в мире. В Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары каждый третий ребенок отстает в росте.

Помимо проблем, связанных с задержкой роста и истощением, в Азии и Африке также проживает почти три четверти всех детей с избыточным весом в мире, что в значительной степени обусловлено нездоровым питанием.

Согласно оценкам доклада, более 2 миллиардов человек, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода, не имеют постоянного доступа к безопасной и питательной пище в достаточном количестве. Однако нерегулярный доступ к продовольствию также является проблемой для стран с высоким уровнем дохода, включая 8 процентов населения Северной Америки и Европы.

Все это требует глубоких преобразований продовольственных систем для обеспечения стабильно производимого, насыщенного питательными микроэлементами продовольствия для растущего населения мира.

Основные факты и цифры

Число голодающих в мире в 2018 году: 821,6 млн. человек (или каждый девятый)

в Азии: 513,9 млн.

в Африке: 256,1 млн.

в Латинской Америке и Карибском бассейне: 42,5 миллиона

Количество человек, испытывающих умеренный или острый дефицит продовольствия: 2 миллиарда (26,4%)

Дети, рожденные с низкой массой тела при рождении: 20,5 миллиона (каждый седьмой)

Дети в возрасте до 5 лет, страдающие задержкой роста (низкий рост для возраста): 148,9 млн. (21,9%)

Дети в возрасте до 5 лет, страдающие от истощения (низкий вес для роста): 49,5 млн (7,3%)

Дети в возрасте до 5 лет с избыточным весом (высокий вес для роста): 40 миллионов (5,9%)

Дети школьного возраста и подростки с избыточным весом: 338 миллионов

Взрослые, страдающие ожирением: 672 миллиона (13% или каждый восьмой).

В докладе за 2017 год определены три фактора, вызвавших недавний рост голода: конфликт, климат и замедление экономического роста. Доклад этого года посвящен влиянию экономического спада на продовольственную безопасность и питание.