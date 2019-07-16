Узбекистан и Афганистан проведут в Ташкенте заседание Совместной комиссии

CA-NEWS (UZ) - 17 июля в Ташкенте состоится первое заседание узбекско-афганской Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИДа.



Афганскую делегацию возглавит Старший советник Президента Исламской Республики Афганистан, министр финансов Мухаммед Хумоюн Каюми.

Для участия в заседании Совместной комиссии, втором заседании Диалога между государственными и частными структурами, совместном бизнес-форуме и специализированной Узбекско-афганской выставке в Узбекистан прибывает представительная делегация ИРА, состоящая из руководителей и представителей правительственных структур, ведущих государственных и частных компаний.