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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Афганистан проведут в Ташкенте заседание Совместной комиссии
Предыстория: Самарканд станет площадкой для переговоров между талибами и Кабулом

CA-NEWS (UZ) -  17 июля в Ташкенте состоится первое заседание узбекско-афганской Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИДа.

Афганскую делегацию возглавит Старший советник Президента Исламской Республики Афганистан, министр финансов Мухаммед Хумоюн Каюми.

Для участия в заседании Совместной комиссии, втором заседании Диалога между государственными и частными структурами, совместном бизнес-форуме и специализированной Узбекско-афганской выставке в Узбекистан прибывает представительная делегация ИРА, состоящая из руководителей и представителей правительственных структур, ведущих государственных и частных компаний.

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