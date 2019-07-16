Rio Tinto сообщает о приостановке разработки угольной шахты Оюу-Толгой в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Австралийско-британская горно-металлургическая компания Rio Tinto сообщает об увеличении расходов на $1,9 млрд и задержке до 30 месяцев разработки угольной шахты Оюу-Толгой в Монголии, передает Reuters.

Rio утверждает, что задержка проекта происходит из-за особенностей геологии местности. Ранее компания предполагала установить окончательную стоимость проекта и закончить его разработку до второй половины 2020 года.

Разница между предполагаемой и реальной ценами оказалась больше, чем ожидали аналитики компании.

Rio отметили, что добыча угля в шахте начнется либо в мае 2022, либо в июне 2023, с задержкой от 16 до 30 месяцев, а окончательная стоимость проекта составит от $6,5 млрд до $7,2 млрд. Первоначально эксперты компании предполагали цену в $5,3 млрд.

«Этот рудный шток в плане размеров и качества соответствует всем международным стандартам. Однако сейчас мы пытаемся понять, возможно ли преобразить шток в шахту в экономическом плане», – говорит Глин Лоукок, аналитик UBS.

Новости о внезапном увеличении расходов компании появились, когда Rio сообщили о снижении поставок железной руды на 3,5% во втором квартале года, а из-за тропического циклона «Вероника» снизились объёмы продукции в апреле и июне.

Компания добыла 85,4 млн тонны железа до 30 июня (в прошлом году – 88,5 млн тонн). Брокерская фирма UBS расценили квартальные добычи руды в 85,2 млн тонн.

Представитель фирмы Rio Tinto в Монголии заявил о значительном прогрессе при разработке шахты Оюу-Толгой в 2019 году.

«Из-за состояния грунта эта работа сложнее, нежели ожидалось, так что в данный момент мы пересматриваем наш план горных работ. Задержки при осуществлении столь крупного проекта вполне естественны», – сказал Стивен Макинтош, исполнительный директор по росту и развитию.

Rio Tinto ранее отметили, что изучают балансовую стоимость своих инвестиций в Оюу-Толгой и 1 августа при объявлении итогов полугодия сообщат, если потребуется внести изменения в нынешние планы компании.