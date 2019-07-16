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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранцев примут в Исламскую академию Узбекистана без экзаменов

CA-NEWS (UZ) -  Международная исламская академия Узбекистана объявляет о начале приёма документов иностранных абитуриентов для обучения в 2019-2020 учебном году на этапах бакалавриата, сообщила пресс-служба МИДа.

Иностранные абитуриенты освобождаются от вступительных экзаменов и принимаются на основании собеседования. В дальнейшем иностранные студенты будут получать образование на узбекском или русском языках по своему усмотрению. Занятия по религиозным и светским предметам будут вести ведущие профессора и преподаватели.

В Академии можно получить образование по направлениям и специальностям: Экономика зарубежных стран и страноведение (мусульманские страны); Международные отношения; Туризм (паломнический туризм); Исламоведение (корановедение, хадисоведение, исламское право, акида и суфизм, история и источниковедение ислама); Религиоведение; Психология (социопсихология религии); Филология и преподавание языков (арабский язык).

В настоящее время в Международной исламской академии Узбекистана обучаются граждане Российской Федерации, Кыргызстана и Таджикистана. В 2019 году в докторантуру принят муфтий религиозного совета мусульман России Альбир Крганов.

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