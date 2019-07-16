В Ташкенте состоялся узбекско-афганский бизнес-форум

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 15 июля состоялся узбекско-афганский бизнес-форум, в котором приняли участие председатели министерств и ведомств двух стран, председатели и члены деловых кругов Узбекистана и Афганистана, а также более 200 представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.



В ходе мероприятия участниками были отмечены динамизм развития двусторонних отношений, укрепление экономических связей и промышленной кооперации, наращивание объемов товарооборота. В подтверждение этому была презентована зона свободной торговли «Узбекистан-Афганистан», открытая в приграничной зоне весной текущего года – новый проект, открывающий широкие перспективы для интенсификации торговых отношений между двумя странами.

В рамках форума также была проведена кооперационная биржа и переговоры в B2B и G2B форматах. Достигнуты договоренности об установлении новых и расширении существующих контактов между субъектами предпринимательства двух стран.