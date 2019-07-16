Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 11:33, 16 июля 2019
- Просмотров: 868 English
CA-NEWS (TJ) - 5 июля в Душанбе с 3-дневным официальным визитом прибыл премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, сообщает НИАТ «Ховар».
В Международном аэропорту Душанбе его встретили заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и другие официальные лица.
В рамках официального визита премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна примет президент Эмомали Рахмон.
16 июля в Душанбе состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном.
Также ожидается встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустами Эмомали.
По итогам визита будет подписано несколько соглашений.