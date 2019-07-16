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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён прибыл с официальным визитом в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) -  5 июля в Душанбе с 3-дневным официальным визитом прибыл премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, сообщает НИАТ «Ховар».

В Международном аэропорту Душанбе его встретили заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и другие официальные лица.

В рамках официального визита премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна примет президент Эмомали Рахмон.

16 июля в Душанбе состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном.

Также ожидается встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустами Эмомали.

По итогам визита будет подписано несколько соглашений.

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