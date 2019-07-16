Казахстан выделит более $150 млн на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - Казахстан выделит $156,45 млн для строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нур-Султана, передает Atameken Busines s.

Её длина составит 3,5 километров, ширина – 60 метров. Руководитель воздушной гавани сообщил, что эксплуатировать новую полосу начнут в 2023 году. По его словам, строительство запасной полосы является мировой практикой.

«Перевозки растут, трафик увеличивается. У нас климатические условия, что во время буранов наших нужна вторая полоса, чтобы мы могли одну полосу чистить, на второй проводить посадку воздушных судов», – сказал председатель правления международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» Радильбек Адимолда.

Также председатель компании рассказал и о долге перед Банком развития Казахстана. 24 миллиарда тенге, взятых в кредит у фининститута, были направлены на строительство нового терминала. Теперь заем будут погашать на протяжении 18 лет.

«Да, я подтверждаю, что на сегодняшний день имеются кредитные обязательства перед банком. Поэтому, работаем. Аэропорт его покрывает. Но это не отражается на повышении тарифов для авиакомпаний», – отметил Р. Адимолда.