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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе заработает таджикско-турецкое СП по производству лифтов

CA-NEWS (TJ) -  Совместное таджикско-турецкое предприятие по производству лифтов заработает в ближайшее время в городе Душанбе.

Как сообщил «Авеста» коммерческий советник посольства Турции в Таджикистане Эмрах Соганчи, проект реализуется турецкой компанией TT ERMA ASANSÖR совместно с таджикским партнером.

По его словам, реализация проекта находится на финишной стадии. Необходимое оборудование завезено и установлено. Продукция предприятия предназначена для удовлетворения внутреннего рынка и экспорта.

На начальном этапе планируется производить лифты для жилых домов, офисных и прочих объектов. В будущем, с учётом спроса, также будет рассматриваться вопрос производства грузовых лифтов.

Сумма проекта составляет $500 тыс. Ожидается, что предприятие заработает в ближайшее время.

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