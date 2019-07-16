В ночь на 17 июля в Узбекистане можно наблюдать лунное затмение

CA-NEWS (UZ) - В ночь со вторника на среду (с 16-го на 17-е июля) произойдет частное затмение Луны. Оно будет видно на всей территории Узбекистана, сообщила Академия наук республики.



Суть данного события заключается в том, что три небесных тела – Солнце, Земля и Луна оказываются на одной линии и тень Земли попадает на поверхность Луны.

Затмение начнется в 01:01 по Ташкентскому времени на всей территории Узбекистана, когда тень Земли начинает покрывать диск Луны. В 2:30 начнется максимальная фаза затмения, когда 66% поверхности Луны закроется тенью.

В отличие от солнечных затмений, когда части диска Солнца не видно, во время лунного затмения Луна остаётся видимой на протяжении всего затмения. Только по мере того, как тень надвигается на Луну, она становится красновато-коричневой.