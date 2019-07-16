Генпрокурор Таджикистана опроверг версию жестокого обращения с заключенными, погибшими при этапировании

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана опровергла факт смерти 14 этапированных заключенных из Худжанда в Душанбе в результате пыток и жестокого обращения, сообщает Озоди.

Некоторые родные скончавшихся заключенных ранее сообщили прессе, что во время омовения увидели на теле своих родных следы от пыток и избиений.

Генпрокурор страны Юсуф Рахмон 16 июля на пресс-конференции категорически опроверг факт жестокого обращения с заключенными, заявив, что они предположительно скончались от употребления испорченным хлебом и данный случай расследует специальная следственная группа прокуратуры.

По его словам, 14 скончавшихся заключенных, этапированных из Худжанда в Душанбе, не имели отношения к недавно произошедшим бунтам и это было плановое этапирование.

По поводу двух оставшихся в живых заключенных после употребления испорченного хлеба, Юсуф Рахмон сообщил, что их состояние сейчас стабильное, и в ближайшее время будут оглашены результаты проведенной экспертизы.

По данным ГУИУН Минюста Таджикистана, из Худжанда и Истравшана 7 июля на трех специализированных автомашинах в города Душанбе, Нурек и Яванский район были этапированы 128 заключенных, из которых 8 - женщины. Ведомство сообщило, что в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых раздал 3 буханки хлеба 16 заключённым. После его употребления через полчаса у 16 заключённых, которые находились в кузове автомашины за госномером 024 ВА 01, наблюдались тошнота, головокружение и рвота.

«В 18:20, когда автомашина въехала в исправительное учреждение в следственное учреждение ГУИУН Минюста РТ, состояние употребивших хлеб ухудшилось. 16 человек потеряли сознание. В 18:25 специальная бригада скорой помощи с привлечением специалистов-медиков была доставлена в учреждение ГУИУН Минюста РТ. В результате скончались 14 заключенных», - говорилось в официальном сообщении.

Между тем родные нескольких заключенных не верят, что причиной их смерти стало отравление и говорят, что на их теле были следы травм.

Данный случай произошел спустя два месяца после кровавого бунта в колонии Вахдата и 8 месяцев спустя беспорядков в худжандской колонии, в результате которых было убито более 50 человек. В обоих случаях власти возложили вину на заключенных, отбывавших срок за преступления экстремистского характера. Юсуф Рахмон также сообщил, что расследование бунта в Вахдате практически завершено, в отношении нескольких заключенных возбуждены уголовные дела.