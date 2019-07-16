Узбекистанский бизнесмен Гафур Рахимов окончательно сложил полномочия президента AIBA

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанский бизнесмен Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Пресс-службе организации 15 июля опубликовала заявление об отставке Рахимова.

В своем письме Рахимов подчеркнул, что он был вынужден был принимать участие в различных судебных процессах из-за «ложных обвинений» и лично участвовал в этих процессах и уходит с должности, чтобы оправдать свое имя.

"Это самый трудный переходный период в истории AIBA, к сожалению, он совпадает с периодом растущего процесса, направленного на защиту моей чести и достоинства от политически мотивированных и ложных обвинений. Это процессы требуют от меня постоянного присутствия при судебных и прочих разбирательствах, чтобы они были рассмотрены согласно установленному закону, и чтобы как можно скорее очистить мое имя от ложных обвинений", — говорится в заявлении Рахимова.

Гафур Рахимов был избран президентом AIBA 2 ноября 2018 года.

Включение с 2012 года бизнесмена в санкционный список США, объединяющей криминальных авторитетов, вызвало вопросы у мировой общественности. В марте этого года Рахимов объявил о том, что он отстранен от руководства организацией. Однако, согласно уставу AIBA, у него была возможность вернуться в течение года без процедуры выборов. 27 июня текущего года Исполнительный комитет организации принял решение отменить это положение. Таким образом, Г.Рахимов был лишен возможности вернуться на пост президента.

Ранее AIBA отстранили от Олимпиады в Токио. Решение было принято на сессии организации в Лозанне, которая проходила 24-26 июня. Это и стало причиной того, что организация приняла решение лишить Рахимова возможности вернуться.