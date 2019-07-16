Найденные в Монголии окаменелые останки древних динозавров представлены на выставке в Токио

CA-NEWS (MNG) - 14 окаменелых останков динозавров, найденных на территории Монголии, включая скелет Дейнохейруса, представлены на выставке Dinosaur Expo 2019, которая открылась 13 июля в Токийском Национальном Музее природы и науки, передает MOntsame.



Делегация исследователей во главе с Х. Цогтбаатаром, директором Института палеонтологии и геологии Монгольской академии наук, представляет Монголию на этой выставке археологических и палеонтологических находок трех стран Монголии, Японии и США.

Кстати, 24-25 июля в Улаанбаатаре пройдет 4-й Международный симпозиум палеонтологов стран Азии, в котором, как ожидается, примут участие более 90 ученых из 13 стран.