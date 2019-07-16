РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Найденные в Монголии окаменелые останки древних динозавров представлены на выставке в Токио

CA-NEWS (MNG) -  14 окаменелых останков динозавров, найденных на территории Монголии, включая скелет Дейнохейруса, представлены на выставке Dinosaur Expo 2019, которая открылась 13 июля в Токийском Национальном Музее природы и науки, передает MOntsame.

Делегация исследователей во главе с Х. Цогтбаатаром, директором Института палеонтологии и геологии Монгольской академии наук, представляет Монголию на этой выставке археологических и палеонтологических находок трех стран Монголии, Японии и США.

Кстати, 24-25 июля в Улаанбаатаре пройдет 4-й Международный симпозиум палеонтологов стран Азии, в котором, как ожидается, примут участие более 90 ученых из 13 стран.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
  • В одном из 4-х этажных жилых домов Ашхабада произошел взрыв бытового газа
  • В результате селевого потока на востоке Таджикистана разрушен мост и подтоплены дома (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×