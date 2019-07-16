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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане назначены руководители двух театров

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил Мырата Арадова главным руководителем Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули, а Тачмаммета Амангулыева – главным руководителем Студенческого театра имени Молланепеса, передает издание «Хроника Туркменистана».

Соответствующие постановления были подписаны 14 июля.

Напомним, что 5 июля вице-премьер по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыева получила выговор от президента «за ослабление контроля над задействованием в достаточной степени материально-технической базы сферы культуры».

Для популяризации среди населения духовных ценностей туркменского народа Бердымухамедов потребовал от чиновницы задействовать возможности спутника, а также библиотеки, театры и музеи.

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