Гурбангулы Бердымухамедов пишет новую книгу о лекарственных травах Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает работу над своей новой книгой «Лекарственные растения Туркменистана». Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Как пишет издание, в книге Г. Бердымухамедов приводит способы приготовления и применения целебных средств из трав, листьев, плодов и корней. Здесь также даются сведения об их свойствах, особенностях, местах произрастания, природных запасах, формах и химическом составе.

Завершив основную работу над 11-м томом своей книги, президент занялся окончательной редактурой текста.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, бережное отношение к окружающей среде, решение экологических проблем напрямую сопряжены с заботой о благополучии и здоровье нынешних и будущих поколений.