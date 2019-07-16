Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить справедливую оплату труда казахстанских и иностранных рабочих

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 июля на расширенном заседании правительства поручил обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, передает «Kazakhstan Today».

«В этом году, 4 июня, в городе Атырау я ставил задачу обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу. Поручаю правительству разобраться в этом до конца, Аскар Узакпаевич (Мамин), проведите детальный анализ ситуации, в том числе и по условиям работы, заработной плате рабочих», – сказал Токаев.

Президент также отметил, что, если требуется внести изменения в контракты с инвесторами, необходимо не снимать этот вопрос с повестки дня.

Глава государства указал на необходимость обретения должной квалификации казахстанскими специалистами и рабочими, добавив, что защита национальных интересов является приоритетной для всех государственных органов.

Напомним, 29 июня на строительной площадке Тенгизского месторождения в Атырауской области между иностранными и местными сотрудниками произошел конфликт, в результате которого пострадали работники подрядных организаций.

В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам.

По информации пресс-службы Министерства энергетики, по состоянию на июнь 2019 года на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.