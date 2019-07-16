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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Испания предлагает Узбекистану развивать велотуризм

CA-NEWS (UZ) -  Испанская компания Truebasport предложила развить в Узбекистане велосипедный туризм велосипедную систему в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан.

Как сообщается, Государственный комитет по развитию туризма провел встречу на тему развития велосипедного спорта, как одного из путей повышения туристического потенциала страны. На мероприятии присутствовали советник председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Бехруз Хамзаев, представители Федерации велосипедного спорта Узбекистана, глава испанской компании Truebasport Фермин Труба и менеджер компании Оскар Кантеро. В ходе беседы представители Госкомтуризма предложили руководству Truebasport организовать совместную международную экскурсию на велосипедах по проекту Tour de Silk Road.

«Этот проект, который планируется реализовать совместно с испанскими партнерами и Государственным комитетом по развитию туризма, позволит иностранным и местным туристам легко и удобно путешествовать по Узбекистану на велосипеде из одного пункта назначения в другой. Он также будет способствовать здоровому образу жизни в стране и поможет организовать междугородние велосипедную инфраструктуру», – цитирует комитет главу отдела Федерации велосипедного спорта Узбекистана Хуршида Отакулова.

По итогам встречи, стороны обменялись мнениями о создании взаимовыгодного проекта, который будет представлен руководству на рассмотрение в ближайшем будущем.

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