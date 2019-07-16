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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане имамы читают в аэропорту проповеди мигрантам, выезжающим на заработки в Россию

CA-NEWS (UZ) -  На обнародованной в Facebook’е видеозаписи имам призывает уезжающих на заработки в Россию узбекистанцев «не попасть под влияние миссионеров», «не изменять своим супругам» и «не оказаться под влиянием террористических течений».

В своей проповеди в зале ожидания аэропорта Намангана имам, в частности, говорит следующее: «Сейчас встречается очень много людей, которые уезжают в другие страны, через Интернет попадают там под влияние разных людей и из-за каких-то нестоящих денег продают свою религию. Мусульманину не подобает такое поведение. Если мусульманин с юных лет заявил о своей вере Аллаху, то должен придерживаться этого пути до конца своих дней».

После имам предупреждает узбекистанцев, которым через несколько минут необходимо сесть в самолет, что «мусульманин не должен предавать свою Родину, нацию, а также изменять супруге, вне зависимости от того, где он находится».

Представитель международного аэропорта «Наманган» сообщил, что проповеди в аэропорту проводятся на основании специальной государственной программы, разработанной Комитетом по делам религий для пассажиров, выезжающих на заработки в Россию. "Всех пассажиров на улице собрать невозможно, поэтому им читают проповедь в зале ожидания после прохождения регистрации", – сказал представитель аэропорта.

В последнее время Духовное управление мусульман Узбекистана активировало религиозную пропаганду среди узбекских мигрантов, находящихся на заработках в России. Ранее сообщалось, что группа узбекских имамов посетила Свердловскую область России, чтобы прочитать проповеди группе трудовых мигрантов из Узбекистана.

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