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  17 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии завершились этапы ралли «Шелковый путь-2019»

CA-NEWS (MNG) -  Преодолев этапы по Монголии, участники ралли «Шелковый путь-2019» вышли на финишную прямую, которая состоится в Китае, сообщает Montsame.

16 июля завершился 8-ой этап международной гонки в китайском городе Дуньхуан. На данном этапе победителями стали вице-чемпион ралли Дакар-2018 аргентинец Кевин Бенавидес в категории мотоциклов, трехкратный чемпион ралли Дакар катарец Насер ​​Аль-Аттия в категории автомобили, белорусский экипаж с пилотом Шиархей Виазовичем в категории грузовиков.

Напомним, что монгольские этапы «Шелковый путь-2019» прошли с 9 по 13 июля по маршрутам Улан-Удэ (Россия) - Улаанбаатар, Улаанбаатар, Улаанбаатар - Мандалговь, Мандалговь - Даланзадгад и Даланзадгад – Баянбулаг (Китая).

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