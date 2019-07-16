В Душанбе прошел форум предпринимателей из Кореи и Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 16 июля в Национальной библиотеке в Душанбе состоялся форум предпринимателей Таджикистана и Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению имуществом РТ.

Форум был открыт вступительной речью председателя Государственного комитета по инвестициям Фарруха Хамрализоды и замминистра торговли Кореи Канг Мёнг Су.

На мероприятии отметили, что форум предпринимателей полезен для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Объем внешней торговли Таджикистана с Кореей за 5 месяцев 2019 года составил $12,9 млн. Данный показатель в этот же период 2018 года составил $9,3 млн.

В рамках программы на встрече со стороны руководства ГУП «Таджинвест» была представлена презентация инвестиционных возможностей республики. Кроме того, 4 отечественных компаний и 5 корейских компаний презентовали свою спешную деятельность перед участниками.

В мероприятии приняли участие бизнес-предприниматели и инвесторы, представители различных предприятий и организации сферы хозяйственной деятельности Таджикистана и Кореи, работники государственных органов.

В рамках форума состоялась двусторонняя встреча предпринимателей Таджикистана и Кореи «Предприниматель с предпринимателем» (B2B), в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес со стороны частного сектора.

Предприниматели и инвесторы Кореи посетили свободную экономическую зону «Дангара», госпредприятие «Таджикская алюминиевая компания», открытое акционерное общество «Гулистон» и производственную организацию «Насочии Точик» и ознакомились с процессом их деятельности.

В конце мероприятия стороны пришли к выводу, что они будут регулярно проводить форумы предпринимателей для развития двухсторонне выгодных сфер, таких как торгово-экономические и инвестиционные и др.