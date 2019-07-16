ERG выделит €200 млн для замены электрофильтров «Алюминий Казахстана»

CA-NEWS (KZ) - Проект поэтапной замены газоочистного оборудования цеха спекания стоимостью 200 млн евро стартовал в АО «Алюминий Казахстана» (входит в состав ERG), сообщает InBusiness.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно информации, на Павлодарском алюминиевом заводе (ПАЗ) началась активная фаза экологического проекта по поэтапной замене электрофильтров, направленного на снижение выбросов пыли. В начале июля на предприятии приступили к демонтажу электрофильтра на печи спекания №1.

«Проект по реконструкции электрофильтров, начатый на Павлодарском алюминиевом заводе, следует расценивать как очень важный шаг к безопасному и более экологичному производству. Это – передовая технология в плане очистки промышленных выбросов от пыли. Первые два гибридных фильтра – частично электрические, частично рукавные – станут «пионерами» экологического апгрейда Павлодарского алюминиевого завода», – отметил начальник департамента охраны окружающей среды компании Ринат Сарлыбаев.

Масштабной экологической модернизацией, рассчитанной минимум на 10 лет, займется компания ThyssenKrupp, которая работает совместно со специалистами ПАЗа.

Как отмечают экологи предприятия, эффективность очистки нового оборудования составляет 99,99%.

Проект реализуется в рамках новой стратегии ERG по снижению выбросов в атмосферу. Групповая стратегия позволит значительно сократить выбросы твердых частиц на предприятиях ERG и приблизиться к принятым в Европейском Союзе стандартам качества воздуха, отмечается в сообщении.

«Реконструкция первых двух фильтров, запланированная в этом году, позволит сократить выбросы твердых частиц в атмосферу на 2400 тонн в год», – говорится в информации.

Также предполагается замена фильтров и золоулавливающих установок на ТЭЦ «Алюминий Казахстана». Взамен существующих планируется установить высокоэффективные рукавные фильтры. Также будут заменены фильтры на предприятиях ССГПО, ЕЭК и «Казхром».

АО «Алюминий Казахстана» входит в состав Евразийской группы (ERG). В состав АО включены Павлодарский алюминиевый завод, ТЭЦ-1, Краснооктябрьское и Торгайское рудоуправления и известняковый рудник «Керегетас».

ERG – одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний по разработке природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга.