В тюрьме Туркменистана из-за пыток скончался преподаватель, обвиняемый в участии в экстремистском движении, – СМИ

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CA-NEWS (TM) - Преподаватель Эзиз Худайбердиев, приговорённый к длительному тюремному сроку по обвинению в причастности к движению «Хызмет» турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, скончался из-за пыток в тюрьме. Об этом пишет «Радио Азатлык» в своей статье, ссылаясь на источник, близкий к министерству национальной безопасности Туркменистана.

Сообщение о смерти Худайбердиева появились на прошлой неделе на сайте ukraynahaber.com и в социальной сети Twitter.

Как утверждалось в сообщении сайта издания ukraynahaber.com 4 июля, уроженец Халачского этрапа Лебапского велаята Худайбердиев был приговорён к тюрьме три года назад по сфабрикованным обвинениям.

«Утверждается, что бывший учитель туркмено-турецкой школы в городе Керки Лебапского велаята Худайбердиев умер в тюрьме в результате пыток», – сообщило издание. В сообщении не указываются источники и не приводится доказательств случившегося.

10 июля пользователь Twitter Чагры Керим в своём аккаунте @watansyzmy также опубликовал сообщение с утверждениями о том, что «бывший учитель школы в городе Керки умер в тюрьме 30 июня 2019 года, в результате пыток».

«Радио Азатлык» после недельных попыток удалось подтвердить эту информацию по двум независимым друг от друга источникам.

«Учитель Эзиз, долгие годы обучавший детей английскому языку в туркмено-турецкой школе города Керки, был арестован перед Азиадой в Ашхабаде. Эзиз и его коллеги были приговорены к 25 годам тюремного наказания на закрытом суде. Содержавшийся с тех пор в закрытой тюрьме, не выдержав пыток и истязательств, Эзиз скончался», – сообщил 15 июля источник Азатлыка, близкий к Министерству национальной безопасности Туркменистана.

Как утверждает источник издания Türkmen.news, содержавшийся в тюрьме Овадандепе Худайбердиев заразился вирусом Гептатита С, и в мае этого года был переведён в больницу тюрьмы Байрамали. 30 июня он скончался от гепатита в тюремной больнице.

Попытки «Радио Азатлык» получить судебные документы, уточняющие, по каким обвинениям и когда был заключён под стражу Эзиз Худайбердиев, и что могло повлечь его смерть, пока не дали результатов. Также не удалось получить каких-либо комментариев в Генеральной прокуратуре Туркменистана и в администрациях исправительных колоний Овадандепе и Байрамали.

Источники, опубликовавшие сообщения о Худайбердиеве, выдвигают различные сведения об о его аресте и обвинениях.

Сайт ukraynahaber.com, первым сообщивший о смерти Худайбердиева, утверждает, что он был арестован после того, как на праздничном намазе один из прихожан обратился к нему, назвав его «ваххабит».

Источник издания Türkmen.news говорит, что Худайбердиев был арестован в 2016 году, когда он ещё работал преподавателем английского языка, по сфабрикованным обвинениям «в попытке государственного переворота».

«Тогда были арестованы около 50 преподавателей и предпринимателей из Ашхабада и Лебапа. Они все были преподавателями турецких школ или предпринимателями, помогавшими этим школам. Они все содержатся в тюрьмах в тяжёлых условиях и подвергаются пыткам. У многих парней порезаны ноги. Пытки доходят до такой степени», – утверждает источник издания Türkmen.news.

Источник «Радио Азатлык», по соображениям безопасности говоривший на условиях анонимности, заявляет, что Худайбердиев был арестован по сфабрикованным обвинениям в причастности к «движению гюленистов» в период подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и боевым искусствам, проведённым в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

Но «Радио Азатлык» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию у туркменских официальных органов, также не удалось получить хоть какую-либо информацию о деле Худайбердиева. Напомним, что международные организации в своих отчётах называют Туркменистан одной из самых закрытых стран.

По сведениям источника «Радио Азатлык», Эзиз Худайбердиев родился в 1984 году. Он окончил туркмено-турецкую школу в Керки в 2000 году, затем учился в одном из вузов Великобритании.

«Эзиз, обучавшийся журналистике, увлёкся преподаванием. В 2005 году Эзиз вернулся обратно и прошёл военную службу в городе Ашхабад, после чего начал преподавать английский язык в разных туркмено-турецких школах», – рассказал источник.

А источник издания Türkmen.news утверждает, что Худайбердиев сначала обучался журналистике в турецком городе Кония, после чего учился в Америке. Также по словам, этого источника у него было четверо детей – три дочери и один сын.

После того, как турецкие власти обвини Фетхуллаха Гюлена в неудавшейся попытке военного переворота летом 2016 года, Туркменистан провёл массовые задержания и допросы лиц, подозревавшихся в причастности к движению «Хызмат». Многие из них были обвинены в финансировании преступной группировки и приговорены к длительным тюремным срокам, о чём в своё время сообщал «Радио Азатык».

Два года назад «Радио Азатлык» получило копию судебного документа, судя по которому на одном из закрытых судов по обвинениям в причастности к «гуленистам» 18 человек были приговорены к тюремным срокам от 12 до 25 лет. Но в том списке имени Эзиза Худайбердиева не было.

На 80-сессии рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний было сделано заключение о том, что эти 18 лиц, приговорённые к тюремному наказанию по обвинениям в причастности к «гуленистам», стали жертвами произвольных задержаний и заключений под стражу.