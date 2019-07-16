В Узбекистане снимут сериал об истории народов Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - В октябре этого года американская творческая команда Джейкоба Шварца начнет съемки первого эпизода сериала об истории народов Центральной Азии в XI-XII веках. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

Ранее между узбекской и американской сторонами были достигнуты договоренности о местах, захваченных эпизодом. Так как первый пилотный проект на английском языке, к фильму привлечены актеры из-за рубежа, в последующих же сериях, возможно, будут привлечены и актеры из Узбекистана.

За соответствие эпизодов сериала истории будет отвечать советник председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Бехруз Хамзаев, за производство же фильма и его пост-продакшн - творческая команда Шварца.

Продвижение фильма будет осуществляться через платформы Neftlix и Amazon. Почему именно сериал? Известно, что на сегодняшний день знаменитый сериал «Игра престолов» посмотрело большое количество людей во всем мире. Многие элементы в нем произошли из истории народов Центральной Азии. Поэтому, было принято решение снять исторические места на территории Узбекистана.

«5-10 лет назад в Голливуде по большей части снимали фильмы с греческой мифологией. Позже их заменили фильмы с египетской и скандинавской мифологиями. Сегодня парадигма приближается к народам Средней Азии и восточных легенд. Мы постараемся вывести этот сериал на большие экраны Голливуда, потому как в настоящее время самая развитая кинематография именно там», – говорит Бехруз Хамзаев.

Партнером проекта выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма. «Кинематография играет большое значение в продвижении туризма.

К примеру, большое количество эпизодов сериала «Игра престолов» было снято в Дубровнике (Хорватия), который сегодня является одним из лучших туристических направлений Европы уже четвертый год подряд», – отметил советник председателя Госкомтуризма. Саундтреки к историческому сериалу готовит известный узбекский композитор и автор многочисленных хитов Шахноз.