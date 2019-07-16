В Ташкенте начался закрытый суд над бывшим генпрокурором Ихтиёром Абдуллаевым

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начался суд над бывшим генеральным прокурором и главы Службы государственной безопасности Ихтиером Абдуллаевым, сообщает sof.uz.

Дело Абдуллаева засекречено, и процесс проходит в военном суде.

На скамье обвиняемых 24 человека. Половину из них привели из СИЗО, остальные были на свободе под подписку о невыезде.

Адвокатов обвиняемых в здание суда не допустили. После нескольких часов ожидания сотрудники суда предстали перед адвокатами и заявили, что их подзащитные отказались от их услуг и, что в деле будут участвовать только государственные адвокаты. Документов, подтверждающих отказ подзащитных от услуг адвокатов, предоставлено не было.

Напомним, что в середине июня Генпрокуратура заявила о следствии над бывшим председателем Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёром Абдуллаевым. Ему вменяется совершение преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничеством.

Рашид Кадыров, работавший в должности генпрокурора Узбекистана с февраля 2000 года, покинул свой пост в апреле 2015 года. Его сменил Ихтиёр Абдуллаев. Позднее Абдуллаев занял пост главы Службы государственной безопасности в январе 2017 года, и его заменил Отабек Мурадов. Все уволенные генпрокуроры были привлечены к уголовной ответственности.