В Ташкенте начался закрытый суд над бывшим генпрокурором Ихтиёром Абдуллаевым

- Узбекистан, общество
- 16:31, 16 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начался суд над бывшим генеральным прокурором и главы Службы государственной безопасности Ихтиером Абдуллаевым, сообщает sof.uz.
Дело Абдуллаева засекречено, и процесс проходит в военном суде.
На скамье обвиняемых 24 человека. Половину из них привели из СИЗО, остальные были на свободе под подписку о невыезде.
Адвокатов обвиняемых в здание суда не допустили. После нескольких часов ожидания сотрудники суда предстали перед адвокатами и заявили, что их подзащитные отказались от их услуг и, что в деле будут участвовать только государственные адвокаты. Документов, подтверждающих отказ подзащитных от услуг адвокатов, предоставлено не было.
Напомним, что в середине июня Генпрокуратура заявила о следствии над бывшим председателем Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёром Абдуллаевым. Ему вменяется совершение преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничеством.